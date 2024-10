Avezzano, donna scaraventata a terra e rapinata: fermato marocchino

Avezzano – Avvenuta in pieno giorno, di oggi, una rapina ai danni di una donna di mezza età, nei pressi del supermercato tigre nella zona nord della città, all’altezza del terminal degli autobus dietro la stazione FS. La signora è stata raggiunta alle spalle nel momento in cui imbracciava uno zainetto, è stata strattonata, scaraventata a terra e trascinata da un marocchino che si è poi dato alla fuga.

Ad operare sempre la stessa mano, quella di un marocchino già noto alle forze dell’ordine per via di precedenti reati simili. Per ordine di tempo il furto nel ristorante avvenuto qualche giorno fa e arrestato da 3 agenti della Polizia di Stato in borghese.

Sul posto sono arrivati gli uomini dei carabinieri della compagnia di Avezzano, che hanno rintracciato immediatamente e fermato l’extracomunitario, che, dopo le formalità di rito e nonostante i reati pregressi, non è stato tratto in arresto per la mancanza della flagranza del reato: tornado di nuovo libero di continuare a delinquere.

www.marsica-web.it