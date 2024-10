Usa, Yellen: ‘nuove sanzioni contro la Russia’

Il Segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha detto martedì che gli Stati Uniti presenteranno nuove sanzioni forti volte a frenare gli sforzi bellici della Russia in Ucraina, compresi “gli intermediari in paesi terzi che forniscono alla Russia input critici per le sue forze armate”.

Nelle osservazioni preparate per una conferenza stampa all’inizio degli incontri annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, la Yellen ha affermato che il Tesoro sta “lavorando instancabilmente per sbloccare il valore economico dei beni sovrani russi congelati per aiutare l’Ucraina”.