Ucraina, scandalo funzionari: il procuratore generale si dimette

Il procuratore generale dell’Ucraina, Andriy Kostin, ha dichiarato martedì di aver rassegnato le dimissioni, sulla scia di uno scandalo interno in cui decine di funzionari avrebbero abusato della loro posizione per ottenere lo status di invalidi ed evitare il servizio militare. Le dimissioni hanno fatto seguito a una riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, in cui i funzionari hanno discusso su come reprimere la corruzione e sulle scappatoie per ottenere il rinvio della leva.

L’ufficio di Kostin è stato recentemente scosso da accuse contro decine di funzionari locali, tra cui procuratori, che avrebbero abusato della loro posizione per ottenere lo status di invalidità. “Il procuratore generale deve assumersi la responsabilità politica della situazione negli organi della procura ucraina”, ha scritto il presidente Volodymyr Zelenskiy in una dichiarazione dai toni forti pubblicata sui social media dopo la riunione del Consiglio di sicurezza. La dichiarazione di dimissioni di Kostin è seguita pochi minuti dopo.

Il procuratore ha definito la situazione delle false diagnosi di disabilità “chiaramente amorale” e si è detto d’accordo con Zelenskiy sulla necessità di una responsabilità personale. “In questa situazione, credo sia giusto annunciare le mie dimissioni dalla carica di Procuratore generale”. rainews.it