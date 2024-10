Roma, Rom in fuga investono un agente della polizia locale

di Federico Garau – Momenti di tensione nella serata di lunedì 21 ottobre, a Roma, dove si è verificato un pericoloso inseguimento che ha visto coinvolti degli uomini in fuga da un campo rom e una pattuglia della polizia locale. Nel corso dell’operazione, un vigile è rimasto investito e si è visto costretto ad aprire il fuoco per tentare di fermare la vettura dei fuggitivi.

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, una pattuglia della polizia locale si trovava impegnata in un’operazione di pattugliamento del territorio quando, arrivata in via dei Gordiani, ha notato dei movimenti sospetti. Un’auto stava infatti uscendo dal campo nomadi della zona per dirigersi a tutta velocità verso la vicina via Anagni. Questo ha spinto gli agenti a voler effettuare ulteriori controlli e per tale ragione si sono lanciati all’inseguimento del veicolo, una Fiat Punto.

La Punto è stata successivamente bloccata proprio in via Anagni, trovandosi circondata dai poliziotti del V Gruppo Prenestino. Vistosi alle strette, il conducente della vettura non ha esitato a rimettere in moto e a investire uno degli agenti che, sceso dall’auto di pattuglia, si stava avvicinando per effettuare degli accertamenti. Nel tentativo di fermare la Fiat Punto, il poliziotto si è visto costretto a sparare contro le gomme. Tutto inutile, dato che il mezzo ha ripreso la sua fuga. Ne è dunque nato un secondo inseguimento, che si è concluso in via delle Betulle, dove l’auto è stata nuovamente fermata.

I provvedimenti

Stando a quanto si apprende, gli agenti della polizia locale sono riusciti a fermare uno degli uomini che si trovavano a bordo del mezzo. La Fiat Punto è stata sequestrata e dai primi controlli effettuati pare si tratti di un veicolo privo di assicurazione. Gli inquirenti stanno adesso cercando di risalire alla sua provenienza. Potrebbe infatti trattarsi di un veicolo rubato.

Sono in corso anche le ricerche degli altri soggetti che viaggiavano all’interno dell’automobile.

Quanto al vigile investito, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, dove sono state medicate le ferite riportate.

