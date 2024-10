Mattarella: “contrastare il cambiamento climatico è obiettivo irrinunciabile”

“I giovani sono agevolmente digitali e manifestano, tutt’altro che a torto, una intensa preoccupazione per lo stato dell’ambiente. Vorrei dire che tutti dovremmo affrontare il tema della transizione ecologica con la determinazione che caratterizza l’approccio dei più giovani (vedi foto qui sotto, ndr) cui è chiaro come la natura non possa più essere considerata soltanto un deposito di beni da utilizzare e da sfruttare e come le risorse del pianeta non siano illimitate e non possano riprodursi all’infinito”.

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bari all’inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome.

“Da qui l’urgenza -ha proseguito il Capo dello Stato- di intervenire attraverso politiche lungimiranti e responsabili che stabiliscano obiettivi e favoriscano gli investimenti necessari. Politiche coerenti e stabili nel tempo che creino un clima di fiducia e promuovano, con strumenti efficaci, quei cambiamenti dei comportamenti e degli stili di vita richiesti da un processo così impegnativo. Contrastare il cambiamento climatico e proseguire con determinazione sulla via della de-carbonizzazione sono obiettivi irrinunciabili”.

“Le politiche ambientali -ha concluso Mattarella- vanno integrate nelle politiche per la crescita e non considerate un freno allo sviluppo. Lo sviluppo deve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio”. (Adnkronos)