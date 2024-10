Schlein a Meloni: ‘il Pd vi fermerà’

“Il Pd continuerà a inchiodarvi alle vostre responsabilità. State riportando il paese indietro, ma noi vi fermeremo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla Camera. “Questo è un governo che taglia la sanità, il sociale, non ha un piano industriale, nega il salario minimo, aumenta la povertà e la precarietà, premia gli evasori e calpesta i diritti”.

“Lei fa la forte con i deboli e la debole con i forti, come al solito”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera e rivolgendosi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Lei fa un attacco da bulla a ‘Sea watch’, ma la solidarietà non è un crimine. Alza la voce con loro ma non alza la voce con Netanyahu”

“Ma sia chiaro che criticare il governo di estrema destra di Netanyahu, denunciare il massacro in corso di palestinesi, l’attacco alla missione Unifil non vuol dire essere antisemiti, né mettere in discussione l’esistenza di Israele”.Criticare Tel Aviv, ha aggiunto la Schlein, “vuol dire asserire un dato di fatto: Netanyahu sta allargando il conflitto in una pericolosa escalation regionale con l’unico obiettivo di preservare il suo destino politico personale”. (askanews)