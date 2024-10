Zelensky: ‘con Meloni abbiamo discusso nuovo pacchetto di difesa’

“Stiamo lavorando per arrivare alla pace il prima possibile, e voglio ringraziare Giorgia Meloni per la conferenza della ricostruzione che si terrà in Italia. Apprezzo davvero molto lo scambio di opinioni avuto oggi. Abbiamo anche discusso della preparazione di un nuovo pacchetto di difesa“. Lo ha detto il presidente Ucraino Zelensky nel corso delle dichiarazioni al termine dei colloqui.

“Il popolo ucraino continua a resistere in modo eroico e compito della comunità internazionale è di aiutarlo in questa speranza. Siamo pronti a continuare a farlo finché sarà necessario”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con Zelensky. “L’obiettivo dell’Italia è mettere l’Ucraina nelle migliori condizioni possibili per arrivare a un tavolo di pace – ha proseguito Meloni – La pace non è una resa, un’opzione che molti suggeriscono vigliaccamente”.

La conferenza di pace per l'Ucraina si terrà a Roma il 10 e 11 luglio del prossimo anno. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte con Volodymyr Zelensky.