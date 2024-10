Emiliano: ‘in Italia drammatica denatalità, organizzare flussi migratori’

“Sentiamo la mancanza di molte figure professionali e in dieci anni come popolazione regionale abbiamo perso migliaia e migliaia di abitanti per morte ed emigrazione. A cui si aggiunge una drammatica denatalità. Questo significa che abbiamo bisogno di organizzare flussi migratori da tutto il mondo, che possono essere una ricchezza per chi li riceve”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo a Bruxelles come speaker alla sessione “Regions Got Talent”, nel corso della Settimana Europea delle Regioni e delle Città.

“Ci hanno chiesto di presentare la strategia #Mareasinistra che la Regione Puglia sta sviluppando e che è stata scelta dalla Commissione europea come la migliore in Italia per un percorso di affiancamento e monitoraggio nell’ambito dell’attrazione e della valorizzazione dei talenti creativi e tecnologici in Puglia a livello internazionale – ha aggiunto Emiliano -. Il mare a sinistra rappresenta il viaggio verso sud; quel viaggio di chi sceglie di scommettere su questa Regione per trascorrere una parte della propria carriera o della propria vita. La Puglia è terra di accoglienza, non solo di ospitalità”. (AGI)