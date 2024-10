Zelensky: “Possibile fine guerra nel 2025”

“A ottobre, novembre e dicembre, abbiamo una vera possibilità di muovere le cose verso la pace e una stabilità duratura. La situazione sul campo di battaglia crea un’opportunità per un’azione decisiva per porre fine alla guerra non più tardi del 2025”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al vertice Ucraina-Europa sudorientale in Croazia rilanciato sul suo account X. “Contiamo sulla leadership del presidente Biden e sui passi forti e saggi di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia per portare sicurezza e pace in Europa”, ha sottolineato.

Zelensky: “Il piano di pace sarà pronto a novembre”

Il piano per la pace in Ucraina “sarà pronto a novembre, con al suo interno anche tutte le condizioni per la fine della guerra”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al vertice Ucraina-Europa sudorientale tenutosi in Croazia, precisando che il piano è stato già presentato agli Stati uniti

“Il primo punto si concentra su se e come è possibile risolvere il deficit di sicurezza geopolitica in Europa”, ha sottolineato il presidente ucraino. Spiegando che si tratta del nodo cruciale che, “se risolto potrebbe portare alla perdita dalla potenza geopolitica di Putin e della Russia che di conseguenza smetterà di intromettersi nella libertà dei Paesi con i quali confina”. tgcom24.mediaset.it