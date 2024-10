Salis: “Ungheria regime oppressivo”. Orban “Picchiatrice che parla di Stato di diritto”

“L’Europa deve essere solida e deve rifiutarsi di collaborare con il regime oppressivo di Orban”. Lo ha detto l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, in Aula a Strasburgo, rivolgendosi al premier ungherese. “Conosco l’Ungheria dal suo luogo più oscuro: il carcere. Sono stata detenuta preventivamente per 15 mesi e sono qui oggi solo grazie alla solidarietà di migliaia di cittadini antifascisti”, ha spiegato Salis. “Sotto Victor Orban l’Ungheria e’ diventata un regime illiberale e oligarchico uno stato etnico autoritario che alcuni la definiscono addirittura una tirannia moderna”, ha aggiunto Salis.

“Chi mi accusa di corruzione come l’onorevole Freund, è lui il più corrotto, perché è pagato da Soros. Trovo assurdo che qui dobbiamo ascoltare tutti insieme Ilaria Salis, che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. Lei parla di Stato di diritto?”, ha attaccato Orban durante la sua replica finale all’Eurocamera.

“Il dibattito ha superato il buon senso, ho sentito solo accuse, frutto della vostra propaganda ben nota. Se non leggeste i report finanziati da Soros ma altri dati indipendenti, vedrete che l’Ungheria non e’ messa peggio di altri sulla corruzione” ha aggiunto. TiscaliNews

E inoltre, il tweet di Balázs Orbán, Direttore politico del Primo Ministro Viktor Orbán; Membro del Parlamento ungherese

Hipocrisy in action: The same Ilaria Salis, who had beaten up peaceful people with iron bars on the streets of Budapest, now gave a speech on the rule of law at the #EPplenary. Isn’t it absurd? pic.twitter.com/FpCggPs5JJ

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) October 9, 2024