UCRAINA E NATO SECONDO L’UNGHERIA

“L’Ucraina non ha possibilità di aderire alla NATO e, a porte chiuse, questa posizione è condivisa dalla stragrande maggioranza dei membri dell’Alleanza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó.

Stamattina il primo ministro ungherese Viktor Orban ha ribadito che l’Ucraina non è in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e che è necessario un cessate il fuoco per salvare vite umane. Subito dopo, il ministro delle Finanze ungherese ha annunciato che il suo paese avrebbe bloccato gli aiuti da 35 miliardi di euro che l’UE deve inviare a Kiev.

