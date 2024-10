Terrorismo, arrestato egiziano a Bergamo: preparava attentato contro cattolici

L’antiterrorismo ha arrestato un 22enne egiziano con permesso di soggiorno in scadenza, con l’accusa di apologia di delitti, aggravata dalla finalità di terrorismo

L’arrestato, un giovane egiziano residente ad Alzano Lombardo, faceva proselitismo per il terrorismo islamico sul web. L’accusa nei confronti dell’uomo, che è lavorava in una pizzeria di via Garibaldi a Bergamo ed era in Italia da pochi mesi e con permesso di soggiorno in scadenza, è quella di star preparando un attentato contro i fedeli della chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, in via Sant’Alessandro.

