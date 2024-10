Comitato ‘NoViadotto’ in audizione alla città metropolitana

La Città metropolitana di Bologna e il Comune di Imola si fanno carico di richiedere a RFI di approfondire l’osservazione sul progetto di tunnel sotterraneo a doppia canna che il Comitato NoViadotto ha presentato nell’ambito del dibattito pubblico sul quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, e verificarne concretamente la fattibilità.

E’ decisamente una bella notizia quella arrivata mercoledì scorso al termine dell’incontro del comitato NoViadotto con Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico locale integrato, con gli ingegneri Alessandro Delpiano e Catia Chiusaroli, altri tecnici della Città metropolitana, e gli Assessori Michele Zanelli e Elisa Spada del Comune di Imola.

Dopo i proficui incontri con i Comuni di Dozza e di Imola interpretiamo la disponibilità della Città metropolitana come una ulteriore conferma della validità della nostra proposta, supportata da dati e da analisi avallati da tecnici competenti in materia, nell’ottica di superare le criticità che sollevano tanto l’ipotesi di corridoio in affiancamento a sud dell’autostrada A14 Bologna-Taranto quanto l’ipotesi di affiancamento alla linea storica, entrambe proposte con la costruzione in viadotto.

Ci auguriamo pertanto di avere presto la possibilità di esporre la nostra osservazione anche al tavolo interistituzionale istituito dalla Regione Emilia-Romagna, a cui i Comuni di Dozza e di Imola hanno rilanciato la nostra richiesta di partecipazione attiva.

Il Portavoce Armando Martignani