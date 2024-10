Vicini di casa minacciati con machete: arrestato marocchino

Brandendo un grosso machete, da circa 60 centimetri, ha minacciato di morte una coppia di coniugi, vicini di casa, dopo una lite per futili motivi

Per fortuna qualcuno ha lanciato l’allarme al 112 e i carabinieri sono intervenuti il più presto possibile, evitando il peggio. È successo a Gallarate, in via Curtatone, alle undici e mezza di lunedì mattina. Ci troviamo, tra l’altro, in una zona sulle prime pagine dei giornali da mesi, perché vari comitati e associazioni, nella stessa via, stanno lottando per difendere un bosco dall’abbattimento.

I carabinieri si sono trovati davanti l’uomo, identificato poi in un 31enne di origine marocchina. Era in evidente stato d’alterazione, probabilmente per l’assunzione di stupefacenti. Accecato dall’ira, dopo la lite con la coppia aveva scassinato la porta del loro garage, distruggendo i mobili e gli oggetti conservati all’interno, e brandiva il machete contro i due.

L’uomo è stato arrestato

I militari sono riusciti a neutralizzarlo con sangue freddo e hanno “abbassato” la tensione. Alla fine nessuno è rimasto ferito e l’uomo è stato arrestato. Martedì mattina è stato portato al Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza direttissima. Risponde di violazione aggravata di domicilio, minaccia grave, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

