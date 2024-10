Germania, sospetto caso virus di Marburg in uomo arrivato dal Ruanda

Massima allerta alla stazione centrale di Amburgo, in Germania, per la presenza di un passeggero che potrebbe essere affetto dal virus di Marburg, che causa febbre emorragica con elevato livello di mortalità. Come riportato dalla Bild, alcuni binari sono stati isolati dopo che uno studente ruandese di medicina ha viaggiato con la sua compagna su un treno ad alta velocità da Francoforte sul Meno ad Amburgo e, durante il viaggio in treno, ha sviluppato sintomi simil-influenzali. L’uomo era arrivato in aereo direttamente dal Ruanda, dove stava curando un paziente affetto dal virus di Marburg.

Isolati i binari

La polizia federale tedesca è intervenuta isolando i binari 7 e 8 della stazione di Amburgo. I passeggeri sono stati allontanati. Sul posto sono arrivati anche i servizi di emergenza e i vigili del fuoco e un’ambulanza speciale per il trasporto dei presunti contagiati.

Il virus in Ruanda

Secondo il ministero della Salute di Kigali, capitale del Ruanda, otto persone sono morte a causa del virus da venerdì scorso. Confermato un totale di 27 casi di infezione di Marburg.

www.tgcom24.mediaset.it