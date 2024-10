Via libera dagli USA per attacco israeliano in Libano

Il Segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha parlato con il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant lunedì, fa sapere il Dipartimento della Difesa.

“Hanno concordato sulla necessità di smantellare le infrastrutture di attacco lungo il confine per garantire che l’Hezbollah libanese non possa condurre attacchi in stile 7 ottobre contro le comunità settentrionali di Israele”, afferma il dipartimento in una dichiarazione. Austin ha ribadito che è necessaria una soluzione diplomatica per garantire che i civili possano tornare alle loro case su entrambi i lati del confine.

La Casa Bianca ritiene di aver raggiunto un’intesa con Israele in base alla quale la portata dell’invasione terrestre sarà limitata alle zone di confine nel Libano meridionale. Lo hanno dichiarato ad Axios due fonti a conoscenza della questione.

Una delle fonti ha affermato che nel fine settimana la Casa Bianca era preoccupata che Israele stesse preparando un'invasione via terra di vasta portata e ha espresso tali preoccupazioni agli israeliani. Durante 48 ore di conversazioni ad alto livello tra funzionari delle due parti, gli israeliani hanno rassicurato la Casa Bianca che il piano è più mirato e mira a distruggere le infrastrutture di Hezbollah vicino al confine israeliano e poi a ritirare le forze armate.