Migranti, 87 sbarcati a Lampedusa. Tra loro due tunisini già espulsi

Un gommone con 30 egiziani e tunisini è giunto sull’isolotto di Lampione. Sette siriani sono stati bloccati dalla guardia di finanza a Cala Galera, a Lampedusa, e un barcone di 10 metri, che trasportava 57 tra algerini, bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani e sudanesi è stato soccorso dalla motovedetta V836 delle Fiamme gialle.

Sono 87, in poche ore, i migranti arrivati alle Pelagie e tutti già portati all’hotspot di Lampedusa dove, al momento, ci sono 194 ospiti. Per questa sera, la prefettura di Agrigento sta definendo il trasferimento di un gruppo di migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

Arrestati due tunisini: erano sbarcati nonostante il decreto di espulsione e respingimento

Due tunisini sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento perché, nonostante i decreti di espulsione e respingimento di cui erano destinatari, sono tornati nelle ultime ore a Lampedusa. Entrambi, su disposizione del sostituto procuratore di turno ad Agrigento, sono stati posti ai domiciliari all’hotspot di contrada Imbriacola.

