Arezzo, straniero salta sulle auto e distrugge tutto

Un trentenne immigrato è stato rispedito in Tunisia, passando prima per il centro di permanenza per i rimpatri, in Puglia. Il motivo? Due giorni si era reso protagonista di un episodio surreale: ad Arezzo era salito sopra delle auto in sosta tra la stazione e viale MIchelangelo. Poi si è tuffato sul marciapiede e ha deciso di prendere a testate i vetri delle macchine, causando ingenti danni economici alle autovetture.

L’uomo, e il suo raputus violento, è stato ripreso da filmati dei passanti e dalle telecamere di sicurezza della zona che hanno documentato l’accaduto. “L’ho visto venire contro la mia auto, di testa. Era ferito e sanguinante e ha continuato a fare lo stesso con altri veicoli”, ha raccontato un testimone ai giornali locali.

L’immigrato tunisino è stato fermato dalle forze dell’ordine e condotto subito in ospedale, dove è entrato in codice giallo. Non è ancora chiaro se il protagonista dell’episodio violento sia una persona alterata da qualche sostanza stupefacente o se, invece, si tratti di un paziente psichiatrico. Sono otto in totale i proprietari di vetture che hanno lamentato danni economici. Resta dunque possibile per il giovane una denuncia per danneggiamenti aggravati.

