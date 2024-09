Terni, il racconto choc di una ragazza: “Violentata da due uomini”

Una denuncia per violenza sessuale in pieno centro città a Terni

Stando al racconto choc di una ragazza di venti anni, l’episodio sarebbe accaduto nella prima serata di lunedì nei pressi di largo Liberotti. A riportare il fatto l’edizione odierna del Messaggero in un articolo a firma Nicoletta Gigli. La ragazza, una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni, ha raccontato di essere stata violentata nella prima serata di lunedì da due uomini nei pressi di largo Liberotti.

Per la ventenne, dopo che i medici hanno accertato i segni della violenza, è scattato subito il ‘codice rosa’ per l’assistenza personale, sanitaria e soprattutto psicologica. La ragazza, stando al racconto fornito, mentre stava passeggiando da sola in centro sarebbe stata avvicinata da due uomini che, una volta consumata la violenza dopo averla immobilizzata, avrebbero fatto perdere le proprie tracce.

Da qui la richiesta di aiuto ai carabinieri con le indagini scattate passando al vaglio le immagini delle telecamere di zona. Il fascicolo d’indagine, come sempre riportato nell’articolo, è coordinato dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri.

