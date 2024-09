Abusi sessuali su pazienti, medico nordafricano ai domiciliari

RAVENNA, 26 SET – Un medico di 68 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di avere abusato sessualmente di almeno tre pazienti quando era in servizio come guardia medica turistica estiva sul litorale ravennate. L’ordinanza, emessa dal Gip Andrea Galanti sulla base delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, è stata notificata al diretto interessato, di origine nordafricana, a Roma, dove vive.

Il suo avvocato Giovanni Lorenzo Gusella del Foro di Forlì – Cesena, come riportato dalla stampa locale, nei prossimi giorni incontrerà il proprio assistito in vista dell’interrogatorio di garanzia. Il 68enne deve rispondere di violenza sessuale.

Secondo quanto fin qui emerso, le contestate violenze si sarebbero verificate nel corso della stagione estiva durante le visite e, in almeno un caso, a domicilio. Non è escluso che le indagini, che erano scattate dopo una segnalazione all’Ausl, non possano estendersi ad altre donne le quali potrebbero ora decidere di farsi avanti con gli inquirenti. (ANSA)