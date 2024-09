Strage familiare a Nuoro, tre morti e quattro feriti

Strage familiare in due abitazioni di via Ichnusa, a Nuoro. Il bilancio, stando alle primissime informazioni, è drammatico: tre morti e quattro feriti

La dinamica del delitto così come l’identità delle vittime è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 50 anni, Roberto Gleboni, avrebbe aperto il fuoco contro i familiari e il vicino di casa, per poi rivolgere l’arma contro se stesso. La prima vittima, la moglie dell’aggressore, sarebbe la 43enne Giusi Massetti, mentre la seconda dovrebbe essere il vicino di casa, intervenuto sul pianerottolo dell’abitazione dopo aver sentito gli spari.

Non sarebbe quindi la figlia della donna la seconda persona trovata senza vita, come invece riferito dalle agenzie di stampa in un primo momento. Secondo i quanto riportano i quotidiani sardi, la figlia 20enne sarebbe rimasta gravemente ferita, insieme agli altri due figli di 14 e 13 anni.

Dopo l’aggressione l’uomo è andato nell’abitazione della madre sparandole contro e ferendola gravemente alla testa, per poi togliersi la vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti carabinieri e polizia che stanno indagando per chiarire la dinamica di questa terribile vicenda.

