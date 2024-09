Malore dopo cena al ristorante mediorientale, carabinieri scoprono l’indicibile

I primi malesseri si sono manifestati poche ore dopo il pasto. Una sospetta intossicazione alimentare

È stata una cena decisamente indigesta per alcuni ospiti di un locale del centro storico di Palermo. I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione e sanità) hanno chiuso un ristorante mediorientale dopo le segnalazioni di alcuni clienti che si erano sentiti male dopo aver mangiato cibo comprato nel locale. Il provvedimento di chiusura dell’attività è stato emesso dal dipartimento di prevenzione dell’Asp, l’azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Locale chiuso a Palermo

Il nome del locale non è stato fornito. Durante il controllo, gli specialisti dei carabinieri e i tecnici della prevenzione dell’Asp hanno riscontrato “rilevanti carenze igieniche del locale che, unitamente alla mancanza di identificazione e tracciabilità delle preparazioni alimentari impropriamente conservate e sottoposte a sequestro, hanno determinato l’Asp, al fine di tutelare la salute pubblica, a procedere all’immediata sospensione dell’attività“.

Come avviene in questi casi, il cibo sequestrato verrà distrutto, vista la sua possibile pericolosità per la salute degli ignari clienti del ristorante. I carabinieri del Nas, inoltre, hanno multato il titolare del ristorante mediorientale, con una sanzione amministrativa.

Le ispezioni dei militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo sono state effettuate nell’ambito della più ampia strategia di controllo a livello nazionale sugli illeciti commessi nel settore della ristorazione e della somministrazione e vendita di alimenti, disposta dal comando dei carabinieri per la tutela della salute.

www.today.it