Geo Barents traghetta 206 migranti nel porto di Genova

Come da previsioni, poco dopo l’alba di ieri, lunedì 23 settembre, ha attraccato nel porto di Genova la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, impegnata a prelevare migranti nel Mediterraneo.

In due diverse operazioni, la Geo Barents ha recuperato 205 persone al largo delle coste libiche. A bordo ci sarebbero uomini, donne e minori non accompagnati.

Come scrive www.genovatoday.it, ad attendere a terra la nave c’erano medici, infermieri e psicologi, come in occasione degli altri sbarchi di migranti avvenuti nel corso dell’estate (un altro di Geo Barents, poi la nave di Sos Humanity e Sea Eye 4). I migranti hanno trovato ad attenderli a ponte Doria di ponente tre equipe medico-sanitarie composte da personale dell’Asl 3, degli ospedali San Martino e Galliera, e 118. I bambini saranno seguiti dal Gaslini.