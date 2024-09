Ucraina, Salvini: “governo compatto, no armi per colpire in Russia”

“Abbiamo sempre sostenuto il diritto alla difesa dell’Ucraina, che non vuol dire diritto alla guerra sul territorio russo e Terza guerra mondiale. Su questo il governo italiano è compatto e determinato”

Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine di un sopralluogo nei padiglioni di Fiera Milano che ospiteranno alcune gare delle Olimpiadi 2026. “Le armi per difendersi sì, quelle per scatenare la Terza guerra mondiale no”, ha chiosato. (askanews)

Roma, 21 set. (askanews) – “Armi difensive per l’Ucraina sì, armi per andare a colpire e uccidere in Russia avvicinandoci alla Terza Guerra Mondiale no. Su questo il governo italiano e’ assolutamente chiaro e compatto. E la Lega assolutamente convinta”. Mentre è “sconcertante” il disco verde dell’Europarlamento all’Ucraina per l’utilizzo di armi straniere per colpire in Russia obbiettivi militari. Lo ha affermato il vicepremier segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della partecipazione al gazebo milanese del Carroccio nell’ambito della mobiltazione contro la sua condanna al processo Open Arms.”Quando passa che si può andare ad attaccare in Russia – ha sottolineato Salvini- ci si avvicina alla guerra” e “io la guerra non la voglio lasciare ai miei figli”.