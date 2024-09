L’Ucraina sperava che la Russia avrebbe partecipato a un secondo summit di pace pianificato prima delle elezioni presidenziali americane di novembre

La Russia ha dichiarato invece che non parteciperà a un possibile secondo vertice di pace in Ucraina a novembre, nonostante il leader ucraino Volodymyr Zelensky abbia fatto sapere che questa volta avrebbe invitato i rappresentanti di Mosca.

Mosca ha respinto l’idea in vista del viaggio di Zelensky negli Stati Uniti, dove dovrebbe presentare le sue proposte di pace a Joe Biden, Kamala Harris e Donald Trump.

Notando che il summit di pace proposto non aveva nulla a che fare con la risoluzione del conflitto, Zakharova ha affermato che “la Russia non ha partecipato e non parteciperà” a tali eventi. “Questa è l’ennesima manifestazione della frode degli anglosassoni e dei loro burattini ucraini. Il cosiddetto secondo summit ha un obiettivo: far passare l’assolutamente inattuabile ‘formula Zelensky’ come unica base per risolvere il conflitto”, ha affermato, aggiungendo che l’obiettivo della formula era di “presentare alla Russia un ultimatum sulla capitolazione”.

Zakharova ha sottolineato che Mosca “non rinuncia a una soluzione politica e diplomatica della crisi” ed è “pronta a discutere proposte serie tenendo conto della situazione sul campo”, delle “emergenti realtà geopolitiche” e della serie di precondizioni russe per i colloqui di pace con l’Ucraina emanate da Vladimir Putin a giugno.

Sebbene né la Russia né la Cina abbiano partecipato al primo vertice di pace in Ucraina convocato da Zelensky a giugno, i rappresentanti di oltre 90 paesi si sono riuniti in Svizzera per approvare il suo piano di pace in 10 punti , in base al quale la Russia è tenuta a ritirarsi da tutto il territorio ucraino occupato, a liberare tutti i prigionieri di guerra e a pagare riparazioni a Kiev.

L’Ucraina sperava che la Russia avrebbe partecipato a un secondo summit di pace pianificato prima delle elezioni presidenziali americane di novembre, ha riferito Bloomberg a luglio. Tuttavia, i funzionari russi hanno indicato all’epoca che Mosca non avrebbe partecipato al summit, affermando che il paese non avrebbe accettato quelli che ha definito gli “ultimatum” stabiliti nel piano di pace di Zelensky.

Le “precondizioni” di Putin per i colloqui di pace con l’Ucraina, che includono il ritiro delle truppe ucraine dall’intera area delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, nonostante il fatto che le forze russe non abbiano attualmente il pieno controllo di nessuna di esse, sono state respinte dal consigliere senior di Zelensky, Mykhailo Podolyak, come “offensive per il buon senso”.

In cambio della fine della guerra, Putin ha anche chiesto una garanzia scritta che l’Occidente avrebbe revocato le sanzioni contro la Russia, nonché l’impegno dell’Ucraina a essere neutrale, non allineata, non nucleare, smilitarizzata e “denazificata”.

A giugno Putin ha dichiarato che la Russia accetterà i colloqui di pace se l’Ucraina rinuncerà a quattro delle sue regioni che Mosca rivendica come proprie. (AGENPRESS)