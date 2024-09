Controllore chiede biglietto, tunisino lo prende a pugni

E’ un tunisino di 38 anni l’uomo che lo scorso 13 settembre a Trieste, in largo Barriera, ha preso a pugni un controllore della Trieste Trasporti

La notizia dell’aggressione era emersa grazie ai sindacati del trasporto pubblico che avevano denunciato l’ennesimo grave episodio di violenza a bordo degli autobus. Il giovane nordafricano, senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto, dopo la chiamata effettuata dalla Trieste Trasporti, era intervenuto personale della Squadra volante.

L’uomo si era rifiutato di esibire il biglietto, andando in escandescenza e colpendo, più volte al petto e al collo, il controllore. Il tunisino è stato quindi fermato e portato in commissariato dove, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato denunciato. Secondo quanto diffuso dalla questura e in relazione alla pericolosità sociale del trentottenne, via del Teatro romano sta preparando “l’adozione di una idonea misura di prevenzione”.

www.triesteprima.it