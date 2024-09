Napoli, negano visita domiciliare: due medici aggrediti

Due medici della guardia medica di Melito di Napoli sono stati aggrediti martedì sera da tre donne e due uomini dopo il rifiuto degli operatori sanitari, un 31enne e una 38enne, di effettuare una visita domiciliare a un loro parente. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I due medici si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano per lievi ferite alla testa e al collo. Sono in corso indagini per risalire all’identità dei cinque aggressori.

