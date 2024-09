Covid, il Ministero torna a raccomandare i vaccini

La campagna vaccinale dell’anno scorso è stata piuttosto deludente e sebbene non si prevedono grandi novità il Ministero della Salute sta preparando la prossima circolare con le sue raccomandazioni sul tema. Come sempre il vaccino per il Covid e l’influenza sono consigliati per i soggetti più fragili ma si ricorda che non c’è alcun obbligo di vaccinarsi.

Per quanto riguarda la passata campagna vaccinale, stando ai dati dell’Ecdc sono stati vaccinati il 15,8% degli over 80 e solo il 6% nella fascia d’età tra 60 e 69 anni.

Il virologo Fabrizio Pregliasco intervistato dall’Adnkronos si è detto “sicuro” che l’obiettivo principale della campagna vaccinale siano over 60, pazienti fragili e operatori sanitari. “Se guardiamo ai rischi della malattia da Sars-CoV-2 per la salute. – continua l’esperto – Se andiamo a vedere il dato di mortalità, riguarda soprattutto i soggetti fragili e a rischio. Quindi ben venga una concentrazione degli sforzi di protezione e la raccomandazione forte per questi soggetti”.

“Poi l’opportunità di una vaccinazione a mio avviso è per tutti, anche per i più giovani – sottolinea Pregliasco – ma da lasciare a questo punto alla volontà e al desiderio dei singoli, con una gratuità trasversale per tutti”.

L’Aifa ricorda che il vaccino per Covid e influenza sono raccomandati e offerti gratuitamente per chi ha più di 60 anni, donne in gravidanza e post partum, bambini tra 6 mesi e 6 anni. affaritaliani.it

PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’avv. Andrea Oddo