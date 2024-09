Come pulire la memoria del nostro iPhone

I dispositivi mobili negli ultimi anni sono diventati sempre più indispensabili nelle nostre vite e proprio per questo racchiudono una quantità enorme di dati che continuiamo a conservare senza mai preoccuparci di cancellarne alcuno. Senza contare le foto sempre più belle che riusciamo a scattare direttamente dai nostri iPhone, con una qualità altissima ad alta risoluzione, i video in 4K che raccontano ogni momento della nostra vita e gli aggiornamenti che migliorano costantemente il Device ma che allo stesso tempo occupano a loro volta la memoria del nostro dispositivo mobile.

Tutti questi dati vanno a minare la stabilità del dispositivo che diventerà più lento nei migliori dei casi, e a non funzionare più correttamente nei peggiori. Fortunatamente esistono delle applicazioni che ci aiutano a svuotare la memoria in modo più rapido che non a farlo manualmente, senza poi ben sapere dove mettere le mani. Ottimizzare la memoria, renderà nuovamente il nostro iPhone performante e veloce. Vediamo come liberare spazio iPhone.

I vantaggi della pulizia della memoria sugli iPhone

Gli iPhone, anche più di altri Device mobili, hanno una memoria limitata e spesso scegliamo noi stessi di acquistare quelli con memoria inferiore rispetto alle diverse proposte di acquisto che esistono. Basti pensare che ogni modello viene venduto a partire da 64 GB fino ad arrivare ad 1 TB. Ma se non gestiamo con attenzione lo spazio basterà pochissimo per far esaurire lo spazio a disposizione: foto, musica, video, documenti, applicazioni senza contare poi i file temporanei che accumuliamo senza rendercene conto andranno ad occupare la memoria. Più la memoria dell’iPhone sarà occupata e maggiori saranno i rallentamenti e il peggioramento della funzionalità.

L’iPhone dispone di strumenti interni che ci permettono di vedere la situazione attuale della memoria interna. Su Impostazioni, basterà andare in Generali > Spazio iPhone e visualizzare un’analisi dettagliata di quanto spazio è occupato e da cosa.

I passi successivi sono proprio quelli di andare a svuotare i punti cruciali che ci sono stati segnalati. Eliminare applicazioni che non usiamo, ottimizzare le fotografie andandole a salvare sul cloud e mantenendo sul dispositivo solo le versioni più leggere e andare a cancellare gli allegati di grandi dimensioni. Anche le email infatti sono tra le principali fonti di spazio occupato sui dispositivi mobili.

Modi veloci per liberare la memoria del dispositivo

Per evitare di fare danni e cancellare in modo errato dati dal telefono, è sempre meglio affidarsi ad applicazioni terze che andranno a svolgere il lavoro sotto le nostre indicazioni ma nel modo corretto. In questo modo ai potrà organizzare il lavoro in modo più veloce e ottimizzando tempi e spazi. Le applicazioni si scaricano direttamente da App Store. Una volta scaricate basterà consentire l’accesso a tutte le foto così da poter far scansionare e analizzare tutti i file presenti sul dispositivo. Niente verrà caricato sul server dello sviluppatore.

Un’altra azione importante per svuotare memoria è quella di cancellare la cache del browser. Soprattutto se si usano Chrome e Safari. Ma non solo. Infatti sono molte le applicazioni che conservano la cache e per eliminarla non sarà facile accedervi direttamente dall’applicazione specifica. Anche in questo caso basterà utilizzare l’app per eliminare i dati in modo veloce. Per sicurezza prima di procedere memorizziamo tutte gli user e le password che potrebbero venire cancellate dalla cache del telefono.

Per alleggerire la posta elettronica, andremo poi a cancellare tutti gli allegati di grandi dimensioni. Sempre dall’iPhone, Generali, Spazio iPhone. Troveremo la voce Messaggi. Scegliamo la categoria che occupa più spazio tra quelle che verranno indicate successivamente e scegliamo se cancellare solo gli allegati o l’intero messaggio.