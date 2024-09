UE, la spagnola Teresa Ribera guiderà il “Green Deal”

BRUXELLES, 17 SET – La spagnola Teresa Ribera sarà la vicepresidente esecutiva della prossima Commissione europea responsabile per la “transizione giusta, pulita e competitiva“, mentre il francese Stéphane Séjourné sarà vicepresidente esecutivo per la Politica industriale. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen a Strasburgo presentando la sua nuova squadra. A ottenere una vicepresidenza esecutiva a sorpresa sono anche la finlandese Henna Virkkunen, che guiderà la digitalizzazione Ue, e la romena Roxana Minzatu, responsabile per i talenti e le competenze. (ANSA)

(askanews) – Nel nuovo collegio dei Commissari Ue presentato da Ursula von der Leyen il 40% saranno donne e il 60% uomini. Il tema della parità di genere è stato un punto fondamentale per la presidente della Comissione Ue, come ha ribadito presentando la squadra.