Colpisce il fratello con 10 coltellate: arrestato sudamericano

Due fratelli dell’America del Sud, che vivono insieme a Cinisello Balsamo (Milano), hanno avuto una violenta discussione in casa, probabilmente per motivi futili e sotto l’influenza dell’alcol. Il fatto è avvenuto lo scorso 21 giugno.

La lite è proseguita per strada, dove uno dei due ha aggredito l’altro con due coltelli da cucina, ferendolo una decina di volte in varie parti del corpo, compresa la testa. L’uomo è stato trovato in un lago di sangue ormai incosciente.

Nel frattempo, allertati dal trambusto, i vicini hanno chiamato il 113. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e non è in pericolo di vita. Il fratello, invece, si è chiuso in casa e ha resistito all’ingresso degli agenti, che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco per sfondare la porta.

L’uomo, 37enne con alcuni precedenti minori, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato al carcere di Monza. La polizia ha sequestrato i due coltelli usati per l’aggressione. I due fratelli sono regolari in Italia e lavorano. Non avevano mai avuto problemi di convivenza prima di questa lite. La causa del diverbio non è ancora nota.

www.milanotoday.it