Scholz: ‘no uso di armi tedesche per colpire in Russia’

La Germania non permetterà all’Ucraina di lanciare attacchi con armi tedesche in profondità nel territorio russo “anche se altri paesi decideranno diversamente”

Lo ha affermato il cancelliere Olaf Scholz, secondo quanto riportano i media di Kiev e Berlino. Durante un discorso pubblico a Prenzlau nel Brandeburgo, Scholz ha assicurato che la Germania “continuerà a sostenere militarmente l’Ucraina” in modo che il paese “non crolli”, ma ha sottolineato che rimarrà contrario all’idea che Kiev utilizzi armi a lungo raggio tedesche per attaccare obiettivi in Russia. “Resto fermo sulla mia posizione, anche se altri paesi decidono diversamente”, ha affermato il cancelliere tedesco

Appello di Zelensky all’Italia e agli alleati

“Ogni attacco russo, ogni atto terroristico, come l’attacco odierno alla città di Kharkiv e alle regioni di Sumy e Donetsk, dimostra che abbiamo bisogno della capacità” dei missili “a lungo raggio per distruggere l’aviazione militare russa nelle sue basi“. “Stiamo aspettando le decisioni in merito, in particolare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia, da tutti coloro la cui risolutezza può aiutare a salvare vite”. E’ il nuovo appello lanciato nel messaggio serale dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il via libera all’uso dei missili occidentali in Russia. tgcom24.mediaset.it