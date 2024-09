Ambasciatore del Brasile a Zelensky, ‘non siamo filo russi’

“Il Brasile non è a favore della Russia, il Brasile non è a favore dell’Ucraina, il Brasile è a favore della pace”, ha dichiarato l’ambasciatore brasiliano a Kiev Rafael de Mello Vidal, parlando a nome del governo.

“Il Brasile ha partenariati strategici tradizionali con entrambi i Paesi e nello scenario della tragedia umanitaria che l’Ucraina sta affrontando, derivante dalla guerra russa, comprendiamo che la fine di tale tragedia non può aspettare domani o il prossimo futuro”, ha aggiunto il diplomatico.

De Mello Vidal ha aggiunto al sito all news Metrópoles che “se la nostra storica posizione di neutralità venisse abbandonata non sarebbe il modo migliore per il Brasile di aiutare l’Ucraina perché avremmo pochissima capacità militare per cambiare il corso della guerra, avremmo pochissima capacità finanziaria per agire a favore dell’Ucraina e Kiev perderebbe il grande strumento che il Brasile può offrire, ovvero la capacità di dialogo e comunicazione con Mosca”.

La precisazione giunge dopo le dichiarazioni rilasciate, sempre a Metrópoles, dal presidente dell’Ucraina Zelensky, che aveva accusato il governo di Brasilia di avere concordato un piano di pace per il conflitto deflagrato il 24 febbraio 2022 solo con Russia e Cina, senza coinvolgere Kiev. ANSA