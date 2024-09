Landini: ‘la denuncia di Draghi sull’Europa va accolta’

“La denuncia e la preoccupazione contenute nel report di Draghi sull’Europa penso che vadano assolutamente accolte”

A dirlo è stato Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, a Camerino (Macerata) per partecipare a un convegno sulle aree interne organizzato dalla Cgil Marche.

“Del resto prima di lui c’è stato un altro studio che è stato avanzato da Enrico Letta sempre su commissione dell’Europa e mi sembra che i due studi vadano in una direzione molto precisa, per questo penso che sia folle ciò che sta facendo il governo italiano quando propone l’autonomia differenziata”, ha aggiunto Landini.

Leggi anche

► UE, Borghi (Lega): “Il rapporto di Draghi è un disastro per l’Italia”

“Mentre l’Europa ha bisogno di una politica fiscale unica, da noi c’è chi pensa che facendo tante regioni, tante patrie, ognuno può difendersi nel suo comune o nella sua regione – ha sottolineato il segretario Cgil – Uno che pensa una cosa così bisogna aiutarlo, bisogna mettergli vicino uno bravo perché sta raccontando delle balle e per questa ragione va fatta una battaglia perché si costruisca davvero quell’Europa sociale e di politiche industriali che oggi non c’è”.

Landini ha ricordato che “il sindacato europeo lo scorso anno ha manifestato a Bruxelles proprio per dire che c’era da superare la politica di austerità e che c’era bisogno di fare delle politiche europee diverse da quelle che stiamo facendo”.

“Da tempo abbiamo posto il tema che quello che è stato fatto durante la pandemia non poteva essere una parentesi, ma doveva essere il cambiamento dell’Europa, perché sia l’Italia che l’Europa hanno bisogno di investimenti molto consistenti”, ha osservato.

“La Cina, l’India e gli Stati Uniti stanno investendo una quantità di risorse proprio sul terreno della trasformazione digitale, ambientale e quindi dei nuovi sistemi produttivi – ha ammonito il segretario Cgil – che rischiano di far diventare l’Europa una ruota di scorta”.ANSA