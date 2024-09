«La maestra ha infilzato mio figlio con un punteruolo»: la denuncia della mamma e le prove audio su WhatsApp

Una denuncia che mette i brividi. «Nel secondo quadrimestre dello scorso anno, mio figlio ha subito delle punizioni corporali da parte della sua maestra, confermate dalla stessa maestra in alcuni audio WhatsApp». È quanto dichiarato via social da una mamma di Bari, Marika Mirizzi.

Il “metodo educativo” del punteruolo

La vicenda, finora, non avrebbe avuto conseguenze per la maestra. “Quando la giustizia non funziona, la rabbia ci distrugge”. La mamma racconta più nel particolare quali siano stati i maltrattamenti subiti dal bambino e menziona una ferita su una mano che l’insegnante avrebbe procurato al figlio con un punteruolo di ferro. Una punizione che la maestra avrebbe giustificato, definendola come «suo metodo punitivo» utilizzato anche in altre scuole.