Putin: ‘se Kiev usa missili a lungo raggio occidentali in Russia, la Nato è in guerra’

“Stiamo lavorando” per autorizzare l’Ucraina ad usare missili a lungo raggio americani contro la Russia. Lo ha detto Joe Biden rispondendo a una domanda dei giornalisti al seguito. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha più volte chiesto ai partner occidentali di revocare le limitazioni all’uso delle armi per poter colpire in profondità in territorio russo.

MOSCA, 12 SET – L’uso da parte dell’Ucraina di missili a lungo raggio occidentali per colpire la Russia significherà che “i Paesi Nato sono in guerra con la Russia”, e Mosca prenderà le “decisioni appropriate”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. (ANSA)

“Sia come centrosinistra che come Paese, dobbiamo evitare un atteggiamento riluttante nel sostegno all’Ucraina, perché nel mondo di oggi definisce la capacità dell’Ue di esserci o meno”

Lo ha detto il Commissario europeo Paolo Gentiloni intervenendo a SkyTg24. “L’Italia sino adesso è stata con convinzione dalla parte di Kiev e bisogna evitare di dare spazio a posizioni rinunciatarie, ad esempio sull’utilizzo delle armi. L’Italia sinora è stata con Kiev, ma con qualche distinguo di troppo”. (ANSA)