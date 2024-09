Il governo Meloni ha ridotto gli sbarchi?

di Daniele Trabucco – Il Governo Meloni, nel Comunicato Stampa n. 92/2024 del Consiglio dei Ministri, ha annunciato che, nel 2024, grazie al Piano Mattei e agli accordi con alcuni Stati africani (Tunisia, Libia), il numero degli sbarchi é diminuito del 64%. In linea generale e secondo i dati del Ministero dell’Interno, mentre nel periodo compreso dal 01 gennaio 2023 al 28 giugno 2023 sulle coste italiane sono arrivati 62.374 immigrati, nello stesso intervallo di tempo del 2024 la cifra é scesa a 25.345.

In realtà, i numeri devono essere analizzati non in termini assoluti, ma sempre in rapporto a quanto precede. Ora, il dato degli arrivi via mare nei primi sei mesi del 2024 é il secondo piú alto degli ultimi sette anni: siamo ad oltre 9400 immigrati in piú rispetto al totale degli arrivi dell’intero anno solare 2019 e, comunque, solo 3.219 provengono dalla Tunisia, con cui l’Esecutivo ha siglato un accordo, mentre la maggioranza, con 5.382 (fonte AGI), viene dal Bangladesh cui segue la Siria. Pertanto, alla luce di questi dati, certi trionfalismi andrebbero ridimensionati.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista