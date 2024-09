Elon Musk: ‘obiettivo dei Dem è legalizzare 15 milioni di migranti’

L’obiettivo dichiarato pubblicamente da quasi tutti i leader del Partito Democratico è quello di legalizzare il prima possibile circa 15 milioni di migranti illegali e di farne entrare altre decine di milioni. Ciò renderebbe immediatamente tutti gli stati indecisi in rosso, proprio come accadde in California con l’amnistia del 1986, trasformando l’America in uno stato permanentemente monopartitico.

Se Trump perdesse, questa sarebbe l’ultima vera elezione.

Lo scrive su X Elon Musk,

The publicly-stated goal by almost all leaders of the Democratic Party is to legalize the ~15 million illegal migrants as soon as possible, as well as bring in tens of millions more.

That would immediately make all swing states deep blue, just like happened in California with… https://t.co/uLQbaopUQc

— Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2024