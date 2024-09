Milano, borseggiatrice colta sul fatto incendia bidone della spazzatura

Le metropolitane di Milano e Roma sono invase dai borseggiatori. Nonostante Giuseppe Sala e Roberto Gualtieri, entrambi sindaci Pd, continuino a sostenere che non esista alcun problema di sicurezza, chi ogni giorno deve prendere la metro sà perfettamente che deve far attenzione dalla morsa dei malintenzionati. Il bottino? Cellulari, portafogli e borse.

Dopo che in tanti hanno fatto presente il problema, alcuni cittadini si sono intestati la battaglia della lotta ai borseggiatori. Ne è un chiaro esempio Simone Cicalone, lo youtuber che insieme ad altri suoi colleghi setaccia le metro delle più importanti città italiane in cerca di possibili ladri all’opera. Lo streamer è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo, grazie alle sue ospitate sia alla radio – come alla Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo – sia a L’aria che tira – condotto sempre dal giornalista padovano. I cittadini però hanno escogitato alcuni sistemi per avvertire le persone della presenza dei delinquenti nelle metro. Come urlare: “Attenzione, pickpocket!”

Purtroppo Simone Cicalone non era “di turno” oggi, sabato 7 settembre, alla metropolitana di Milano. Alcuni viaggiatori si sono infatti accorti della presenza di una borseggiatrice nei corridoi della stazione. E hanno avvertito gli altri passeggeri con il sistema di cui vi abbiamo dato conto. La delinquente, dopo essere stata scoperta, ha deciso di “vendicarsi” a suo modo: ha dato fuoco a un bidone della spazzatura. Il video del gesto della borseggiatrice è diventato subito virale sui social. E ha dato ancora una volta la consapevolezza che certi malviventi sono proprio pronti a tutto pur di agire indisturbati. www.liberoquotidiano.it