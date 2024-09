Zelensky: “stiamo riportando la guerra in Russia”

E’ un passaggio dell’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Forum Ambrosetti a Cernobbio

La guerra con la Russia, iniziata oltre 900 giorni fa, è in una fase cruciale: da un mese le forze di Kiev hanno varcato il confine insediandosi nella regione russa di Kursk. Nel Donbass, però, l’esercito ucraino fatica a arginare il nemico.

Ucraina ha prodotto i propri “missili e droni” e, come dimostra l’operazione a Kursk, sta cercando di “riportare questa guerra in Russia così che anche Putin senta la pressione di ricercare una sola cosa: la pace. L’Italia sta facendo di tutto per portare avanti la Formula di pace, per arrivare alla pace”, dice Zelensky.

“L’Ucraina non sta chiedendo niente di più quello che il vostro Paese e altri stanno facendo”, dice ringraziando Roma per i sistemi di difesa aerea forniti. “Qui incontrerò la premier Giorgia Meloni ed i rappresentanti delle imprese, sono fiducioso che insieme riusciremo a raggiungere importanti obiettivi per proteggere le vite in Ucraina”, prosegue Zelensky, dicendosi convinto che “l’Italia ci aiuterà anche nella ricostruzione”. A questo proposito conferma “una conferenza per il prossimo anno” che sarà incentrata proprio sulla ricostruzione dell’Ucraina.

“Voglio dire grazie per il sostegno a Tajani, abbiamo ottimi rapporti con lui, abbiamo dialogato a lungo e sono grato per i sistemi di difesa messi a disposizione dall’Italia e dalla Francia perché ci hanno aiutato a salvare tanti bambini che non sono stati deportati e si trovano ancora in Ucraina”, aggiunge. Adnkronos