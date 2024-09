Ilaria Salis: ‘Orban è un tiranno’

BRUXELLES- “Non mi sorprende che Orban trovi inaccettabile che decine di migliaia di italiani si siano opposti alla sua vendetta contro gli antifascisti eleggendomi al Parlamento europeo. Per lui e per i suoi sodali fascisti in Ungheria e nel mondo, la vera democrazia è semplicemente qualcosa di intollerabile”.

Lo scrive sui social l’europarlamentare di Sinistra italiana, Ilaria Salis, replicando alle dure critiche mossele dal primo ministro ungherese a Cernobbio. “Ascoltate come parla il tiranno della sedicente democrazia illiberale, osservate il suo disprezzo per lo stato di diritto e il principio di presunzione d’innocenza”, attacca Salis. (ANSA).

Che cosa ha detto Orban

Viktor Orban, presente alla 50esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano che effetto gli facesse vedere Ilaria Salis sedere al Parlamento Europeo:

“è una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro”, afferma il premier ungherese. “Dal punto di vista dell’Ungheria è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel Parlamento europeo è nello stile italiano. Non ungherese. E’ un crimine – ha evidenziato Orban -. Anche se adesso non possiamo perseguirla perché il Parlamento probabilmente le concederà l’immunità”.