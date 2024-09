Aviaria, Bassetti: “virus si avvicina sempre più all’uomo”

Cdc: primo caso di aviaria nell’uomo negli Usa senza contatto con gli animali

“Questo virus si sta avvicinando progressivamente all’uomo ed è più vicino di quanto possiamo pensare” dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

“Se è vero quello che dicono i Cdc, e non ne ho dubbi, che è stato registrato in Missouri un caso umano di influenza aviaria A (H5) senza nessun contatto con animali, non è una bella notizia. Aspettavamo solo il quando l’influenza aviaria si sarebbe trasmessa da uomo-uomo e mi pare che questo caso potrebbe esserlo. Ora aspettiamo altre certezze dagli Usa su questa vicenda ma prima o poi l’influenza aviaria sarà un problema globale e andrà affrontata”.