“Formigli offre compensi da fame”, bufera sul conduttore di Piazzapulita

“Corrado Formigli offre compensi da fame, in 10 se ne sono già andati”. La7, bufera sul conduttore di Piazzapulita e 100 Minuti

Nonostante sia lontano dagli schermi dal 13 giugno, Corrado Formigli non scampa a una nuova polemica che sta infervorando sui social. Secondo quanto riporta l’account X (l’ormai vecchio Twitter) pizzaliks, il conduttore di “Piazzapulita” e “100 Minuti” su La7, sarebbe accusato di offrire “compensi da fame” alla sua redazione e che questo abbia causato un vero e proprio esodo del team.

“Se ne sono andati in una decina almeno (da Piazzapulita, ndr). Avviliti, avvelenati, stanchi di promesse non mantenute. E, soprattutto, in cerca di uno stipendio finalmente dignitoso”, si legge sulla bacheca dell’account X scorrendo il post. “[…] Formigli propone contratti da fame: 800 euro al mese!”, continua pizzaliks, “e poi attacca il governo sul salario minimo… Che vergogna! […]”.

Interpellate da Affaritaliani.it, fonti vicine alla trasmissione di La7 hanno preferito non commentare le accuse mosse al giornalista e conduttore. Resta il fatto che, nel caso le voci si trasformassero in fatti, allora Formigli si troverebbe in difficoltà a mettere giù la squadra per la prossima stagione televisiva, ormai in procinto di cominciare. Per ora, comunque, nessuna conferma. Ma neanche smentita…