La Germania riverserà una marea di migranti irregolari nei paesi vicini

di Guido da Landriano – La Germania, dopo l’attentato di Solingen da parte del siriano Issa Al Hassan e la vittoria dei partiti populisti AfD e BSW, ha deciso di cambiare radiclamente rotta, o almeno di mostrare questo cambiamento, e la Coalizione Semaforo ha iniziato a discutere su una forte restrizione alla possibilità di migrare in Germania e dei diritti dei migranti stessi. Tutto questo avrà una conseguenza molto pesanti sui paesi confintanti

Giovedì la coalizione del semaforo ha concordato un “pacchetto sicurezza” in risposta all’attacco. Il piano prevede un inasprimento delle leggi sull’asilo, un ampio divieto di utilizzo dei coltelli e maggiori poteri per le autorità di sicurezza. Però le azioni del governo non si fermeranno a questo: Scholz vuole tagliare completamente le prestazioni sociali per i richiedenti asilo e i rifugiati di cui è responsabile un altro paese dell’UE.

Questa misura avrebbe una conseguenza forte sui paesi di primo accesso, come Italia, Bulgaria e Spagna, che rischiano di avere un’ondata di immigrazione irregolare di ritorno: i migranti irregolari, senza più alcun aiuto sociale in Germania, saranno spinti a ritornare nei paesi di primo accesso. Una situazione paradossare, dato che i migranti siriani sicuramente non vogliono rimanese in Bulgaria, uno dei paesi più poveri della UE, e che in Italia arrivano molto spesso portati dalle ONLUS finanziare da enti tedeschi.

Però per molti politici queste misure non sono sufficienti: il vicepresidente del gruppo parlamentare dell’Unione, Jens Spahn (CDU), ha avvertito che il vero problema è “il numero semplicemente troppo elevato di immigrazione irregolare verso la Germania”. Ma nel documento a semaforo del vertice non c’erano le parole “limite” o “confine”, ha criticato Spahn alla WELT TV .

“Se martedì in questo vertice sulla migrazione parleremo solo di ciò che è stato presentato dal semaforo la settimana scorsa, allora non avremo bisogno di incontrarci”, ha detto Spahn. Perché il semaforo può decidere su tutti i punti con la maggioranza del Bundestag.

Intanto Sarah Wagenknecht, leader del BSW e una dei vincitori delle ultime elezioni, afferma che questo vertice sull’immigrazione è semplicmente “Fittizio” e che serve “La fine politica dell’immigrazione incontrollata” e lo dice da membro della sinistra radicale. Chissà se in Italia fischieranno le orecchie a qualcuno nel PD.

https://scenarieconomici.it