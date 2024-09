Germania, Afd: “ora Scholz faccia le valigie insieme agli alleati”

Boom della destra tedesca nelle elezioni nell’est della Germania. Secondo le proiezioni, AfD (Alternative für Deutschland) vince le elezioni in Turingia con il 32,8%, mentre in Sassonia i populisti sono secondi con il 30,6%, alle spalle della Cdu (31,9).

I partiti del governo del semaforo guidato da Olaf Scholz incassano una batosta alle elezioni regionali in Turingia: l’Spd del cancelliere è attestata al 6,5% (-1,7), i Verdi al 4% (-1,2), i liberali Fdp 1% (-4). Questi ultimi due non superano quindi la soglia di sbarramento del 5%.

(ANSA) – “Afd ha raggiunto un risultato storico. Gli elettori vogliono un’altra politica e nuove elezioni anche a livello federale e noi ci prepariamo a questo. Il cancelliere dovrebbe trarre le conseguenze e fare le valigie assieme ai suoi partner e sgomberare“.

Lo ha detto la leader di Afd, Alice Weidel, commentando i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia. “Noi vogliamo mettere in guardia gli altri partiti – ha aggiunto -: non ignorate questi elettori. La volonta’ dell’elettorato non si lascia ignorare a lungo. I cordoni sanitari sono antidemocratici”. ANSA