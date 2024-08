Neoliberismo e manipolazione di massa. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 31 agosto 2024

NEOLIBERISMO E MANIPOLAZIONE DI MASSA

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 31 agosto 2024 alle 20,30

Si parlerà di neoliberismo, manipolazione di massa, finestra di Overton, Fmi/Banca Mondiale, terrorismo sanitario Oms, Passaporto vaccinale, desovranizzazione degli Stati.

OSPITI:

Ilaria Bifarini – Economista, scrittrice, divulgatrice indipendente. Nota al pubblico come “bocconiana redenta” per la critica all’ideologia neoliberista in cui si è formata, e per il suo libro “Il Grande Reset”, in cui ha denunciato il piano dell’èlite di Davos durante la psico-info-pandemia del Covid.

Patrizia Scanu – professoressa, insegnante, psicologa, autrice.

Gianfrancesco Vecchio – avvocato, Professore Aggregato di Diritto Privato Università di Cassino da anni impegnato nella difesa dei diritti individuali

Causa ferie dei tecnici PIAZZA LIBERTA’ si ferma per le prossime due puntate di Mercoledì 4 settembre e di sabato 7 settembre. La trasmissione ritornerà con la puntata di mercoledì 11 settembre 2024.