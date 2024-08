Addio a Solange Hutter, la preside più famosa d’Italia

Addio a Solange Hutter. Era la preside più famosa d’Italia, assurta agli onori della cronaca nazionale per uno sciopero della fame a difesa degli studenti. Il suo durissimo e coinvolgente discorso alla Camera, per il miglioramento del sistema scolastico, era diventato virale in rete.

Fra le altre cose, disse: «il distanziamento sociale è un concetto disumano perché l’uomo, l’essere umano, è una creatura sociale che muore emotivamente senza il contatto».

Coerente con se stessa, e fedele ai valori in cui credeva, dopo 23 anni lasciò la scuola nel febbraio 2021 “per motivi etici in seguito a una profonda crisi interiore durante l’emergenza sanitaria”.



La ricordiamo con profondo affetto e gratitudine con questo suo appassionato intervento tratto dalla trasmissione Piazza Libertà di domenica 12 Settembre 2021: un messaggio di denuncia e di speranza, un’accusa ai responsabili della distruzione della scuola ed un’esortazione ai genitori affinché difendano la salute, la dignità e la libertà dei loro figli.