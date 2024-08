Omicidio Sharon, Moussa Sangare aveva problemi di droga

Moussa Sangare, 31 anni, viveva da solo a Suisio dopo che la madre e la sorella lo avevano denunciato per maltrattamenti

Il padre è morto anni fa. Aveva problemi di droga. Nei suoi profili ci sono dei video che risalgono a diversi anni fa quando il giovane Moussa aveva intrapreso una carriera come rapper raggiungendo nel 2016 la massima notorietà partecipando con il nome d’arte di “Moses” al video del rapper Izi per la canzone “Scusa”. Aveva collaborato anche con un altro rapper, Ernia, e sognava di poter partecipare al programma “X Factor”.

Negli ultimi anni viveva di lavori saltuari. Consegnava pizze a domicilio.

Ultimamente era cambiato, dicono le persone che lo incontravano a Terno d’Isola. Nella sua casa gli inquirenti hanno trovato dei fantocci fatti con cuscini che l’uomo utilizzava per esercitarsi a colpire con i coltelli. La sera del delitto era uscito di casa con 4 coltelli. Dopo aver aggredito due ragazzini di 15 e 16 anni che erano riusciti a mettersi in salvo e che ora gli inquirenti cercano come testimoni, Sangare ha notato Sharon e ha fatto inversione in sella alla bici puntando dritto contro di lei. www.rainews.it