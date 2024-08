Trezzo sull’Adda, mamma di 36 anni muore nel sonno

Valentina Turco, 36 anni, è stata trovata senza vita, martedì 20 agosto 2024, all’interno del suo appartamento di Trezzo sull’Adda

La donna viveva assieme alla figlia piccola di un anno e mezzo. Quando i soccorritori del 118 e i Carabinieri hanno fatto il loro ingresso nell’appartamento, hanno trovato la bimba sveglia, che giocava, inconsapevole della tragedia consumatasi a pochi metri da lei. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano, purtroppo: era spirata nel sonno, durante la notte.

L’allarme quando la bimba non è arrivata all’asilo

A lanciare l’allarme è stato l’asilo nido. Martedì scorso le educatrici attendevano, come ogni mattina, la bimba. Non vedendola arrivare, hanno come prima cosa chiamato la mamma, la 36enne, ma il telefono suonava a vuoto. A quel punto ha iniziato a emergere la paura che fosse accaduto qualcosa di grave.

Da qui la telefonata a un altro familiare della giovane, che possiede le chiavi della porta dell’immobile, e l’avvio della catena dei soccorsi. Il personale medico è sopraggiunto a sirene spiegate, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Poi l’arrivo dei militari della Compagnia di Pioltello, una volta accertato il decesso della 36enne.

L’Autorità giudiziaria aveva disposto l’autopsia, anche se da subito si era fatta spazio l’ipotesi che la tragedia fosse stata causata da un malore. https://primalamartesana.it