Decreto Cutro? Tribunale di Palermo libera 4 tunisini

I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Palermo non hanno convalidato i fermi disposti dal questore di Agrigento in forza del cosiddetto decreto Cutro nei confronti di 4 migranti tunisini sbarcati a Lampedusa. I 4 sono stati rimessi in libertà. Lo scrivono alcuni quotidiani.

“I richiedenti asilo [clandestini] – si legge nelle motivazioni del provvedimento riportate da La Repubblica – possono essere detenuti solo in circostanze eccezionali, solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione”.

“Le posizioni dovrebbero essere vagliate singolarmente una per una, invece – osserva la giudice – la mancata presentazione del passaporto e il mancato pagamento della cauzione in Italia vengono considerate cause generalmente ritenute sufficienti per ordinare la detenzione”.ANSA